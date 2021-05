Inzidenz steigt leicht

Ludwigshafen. Nachdem die Inzidenz in Ludwigshafen mehrere Tage am Stück teils deutlich gesunken war, stieg der Wert am Donnerstag wieder etwas an. Nach den Daten des Landesgesundheitsamtes lag er am Nachmittag bei 117,8 und damit um etwa zehn Punkte höher als am Vortag. Dennoch könnte der Wert am Freitag den fünften Werktag in Folge unter der Marke von 150 liegen, was nach den Regelungen der Bundesnotbremse Lockerungen im Handel verspricht. Die für Lockerungen wesentlichen Zahlen des RKI hängen jedoch immer einen Tag hinterher. Perspektiven für Schulen und Kitas, die bei einem dauerhaften Unterschreiten einer Inzidenz von 165 möglich werden, hatte die Verwaltung bereits am Mittwoch veröffentlicht (wir berichteten).

AdUnit urban-intext1

Mit 117,8 hat Ludwigshafen nach wie vor den höchsten Inzidenzwert in Rheinland-Pfalz. Es folgen der Kreis Birkenfeld (114,9) sowie die Städte Kaiserslautern (107,0) und Worms (101,7). Im Rhein-Pfalz-Kreis (52,4) könnte der Wert bald die Marke von 50 unterschreiten. Speyer liegt bei 87,0, Frankenthal bei 71,8, Neustadt gar bei 33,8.

Die Gesamtzahl der gemeldeten Fälle stieg in Ludwigshafen bis Donnerstagnachmittag um 26 auf 10 166. Als genesen gelten inzwischen 9169 Menschen. Die Kurve bei den akut Infizierten zeigt weiter nach unten, aktuell beträgt ihre Zahl 675. Neue Todesfälle wurden nicht gemeldet, seit Ausbruch der Pandemie sind in Ludwigshafen 322 Menschen gestorben. jei