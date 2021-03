Ludwigshafen. In Ludwigshafen gibt es nach Angaben des Landesuntersuchungsamtes (Stand Montag) 289 aktuelle Infektionen. Im Vergleich zum Sonntag wurden acht neue Fälle gemeldet. Die 7-Tage-Inzidenz stieg leicht auf 59,8.

Am Klinikum sind nach Unternehmensangaben bislang 1200 der 3400 Mitarbeiter geimpft worden. In der nächsten Woche sollen weitere 500 Beschäftigte folgen. „Mitarbeiter mit höchster Priorität wurden vorrangig berücksichtigt, verbleibender Impfstoff wurde Beschäftigten der zweiten Prioritätsstufe angeboten“, so eine Sprecherin. Zudem seien 26 Verwaltungsmitarbeiter geimpft worden, die häufigen Kontakt mit Patienten haben oder für die Aufrechterhaltung des Krankenhausbetriebs besonders wichtig seien. Dazu zähle Geschäftsführer Hans-Friedrich Günther. ott