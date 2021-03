Ludwigshafen. 28 Neuinfektionen in Ludwigshafen, aber keine weiteren Todesfälle im Zusammenhang mit Corona sind am Wochenende den Behörden gemeldet worden. Dies geht aus Daten des rheinland-pfälzischen Gesundheitsministeriums hervor. Demnach stieg die Sieben-Tage-Inzidenz auf 67,3. Zum Vergleich: Im Rhein-Pfalz-Kreis liegt sie bei 78,3, in Frankenthal bei 147,7, in Speyer aber nur bei 29,7.

Am Klinikum Ludwigshafen ist die Zahl der Covid-19-Patienten indes weiter zurückgegangen. Derzeit werden 15 Menschen behandelt, davon sechs auf der Intensivstation. Deshalb wird das Klinikum schrittweise zum Normalbetrieb im Operationsprogramm zurückkehren. ott