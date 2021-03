Ludwigshafen. Die Corona-Situation in Ludwigshafen hat sich kaum verändert. 19 Corona-Neuinfektionen sind bis Freitagnachmittag den Behörden gemeldet worden. Dies geht aus Daten des rheinland-pfälzischen Gesundheitsministeriums hervor. Zudem gab es einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Ludwigshafen erhöhte sich geringfügig von 59,8 auf 60,4. Im linksrheinischen Umfeld ist sie etwas geringer. Im Rhein-Pfalz-Kreis beträgt sie 52,4, in Frankenthal 47,2 und in Speyer 47,5. Laut Gesundheitsministeriums wurden bislang 17 Fälle von Mutationen in Ludwigshafen entdeckt. ott