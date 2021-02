Ludwigshafen. Die Zahl der Neuinfektionen steigt in Ludwigshafen weiterhin leicht an. 22 neue Corona-Fälle wurden den Behörden bis Freitagnachmittag gemeldet. Dies geht aus Daten des rheinland-pfälzischen Gesundheitsministeriums hervor. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Ludwigshafen stieg von 52,8 auf 60.4. Zum Vergleich: Im Rhein-Pfalz-Kreis beträgt sie 44,6, in Speyer 41,5 und in Frankenthal 63,6. Ein weiterer Todesfall wurde im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion in Ludwigshafen gemeldet. 302 Menschen gelten nach Behördenangaben als infiziert, 6230 als mittlerweile genesen. Das Informationstelefon der Stadt ist unter Tel. 0621/504-6000, montags bis freitags von 8 bis 17 Uhr oder E-Mail an infocorona@ludwigshafen.de erreichbar.

Die SI Trading GmbH bietet in ihrem Corona-Schnelltest-Center in der Walzmühle (Yorckstraße 2) neben Antigen-Schnelltests nun auch PCR-Tests an. Der PCR-Test kostet 84 Euro, der Antigenschnelltest 49 Euro pro Person. Nach Angaben des Unternehmens wurden im Center seit Mitte Dezember gut 7000 Menschen getestet. Bei etwa 200 sei das Ergebnis positiv gewesen. ott