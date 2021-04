Inzidenz steigt auf 235,7 - zwei neue Todesfälle

Ludwigshafen. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Ludwigshafen steigt immer weiter. Am Donnerstagnachmittag lag sie nach Angaben des Landesuntersuchungsamtes (LUA) bei einem Wert von 235,7 und damit auf dem "Spitzenplatz" in Rheinland-Pfalz. 88 gemeldete Neuinfektionen innerhalb eines Tages sind der höchste Wert seit langem. Daneben wurden zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona gemeldet. Seit Ausbruch der Pandemie sind in der Chemiestadt 311 Menschen gestorben.

