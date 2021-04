Ludwigshafen. In Ludwigshafen sind bis Dienstagnachmittag 73 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Damit stieg die Gesamtzahl auf 8437, wie aus den Daten des Landesuntersuchungsamtes (LUA) hervorgeht. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg nochmals deutlich an und liegt jetzt bei einem Wert von 224,1 - der "Spitzenplatz" im landesweiten Vergleich. Es ist der zweite Tag in Folge, an dem die Inzidenz in Ludwigshafen den Wert von 200 überschreitet. Sollte das in den kommenden Tagen so bleiben, droht eine weitere Verschärfung der Maßnahmen.

