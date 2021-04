Ludwigshafen. Das Landesuntersuchungsamt (LUA) hat für Ludwigshafen am Wochenende insgesamt 97 neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Am Samstag kamen 47 Fälle hinzu, am Sonntag 50. Damit erhöhte sich die Gesamtzahl der Infizierten auf 8305. 1056 Menschen gelten aktuell als erkrankt. Die Sieben-Tage-Inzidenz (Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100 000 Einwohner) stieg ebenfalls auf jetzt 185,8. Glücklicherweise kamen in den vergangenen zwei Tagen keine neuen Todesfälle hinzu. Die Zahl der am oder mit dem Coronavirus verstorbenen Personen beträgt weiterhin 307.

Ludwigshafen hat weiter den höchsten Inzidenzwert der Stadt- und Landkreise in Rheinland-Pfalz. Knapp dahinter liegt Worms (184,3), wo das Landesuntersuchungsamt allein am Sonntag 37 neue Fälle meldete. Auch im Rhein-Pfalz-Kreis stieg der Inzidenzwert und lag am Sonntag bei 114,5. Für die Stadt Frankenthal gab das LUA einen Wert von 84,1 bekannt. fab