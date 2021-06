Inzidenz steigt auf 18

Ludwigshafen. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist am Sonntag in Ludwigshafen auf 18 Neuinfektionen innerhalb einer Woche pro 100 000 Einwohner gestiegen. Derzeit sind 100 Menschen mit dem Sars-CoV-2-Virus infiziert. Damit liegt die Stadt im rheinland-pfälzischen Vergleich erneut an der Spitze der Corona-Erkrankungen. Im Schnitt liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in Rheinland-Pfalz bei 5,4.

Unterdessen hat sich die Linksfraktion zum Thema Impfung der Beschäftigten im Ludwigshafener Klinikum zu Wort gemeldet. Der Fraktionsvorsitzende Liborio Ciccarello befürwortet grundsätzlich, dass sich die Mitarbeiter des Klinikums gegen Covid impfen lassen. „Allerdings darf das Klinikum keinem seiner Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, unabhängig davon ob sie sich in einem befristeten oder unbefristeten Arbeitsverhältnis befinden oder noch in der Probezeit, mit Nachteilen drohen, falls diese sich nicht impfen lassen möchten“, so Ciccarello. Er fordert die Klinikführung auf, sich mit ihrem Betriebsrat zusammenzusetzen. sal