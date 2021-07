Inzidenz steigt auf 12,2

Ludwigshafen. Mit fünf Neuinfektionen ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Ludwigshafen am Dienstag wieder leicht gestiegen. Das Landesuntersuchungsamt (LUA) meldete am Nachmittag einen Wert von 12,2. Damit ist die Chemiestadt eine von fünf Kommunen in Rheinland-Pfalz mit einer zweistelligen Inzidenz. Die höchste weist derzeit der Donnersbergkreis mit einem Wert von 15,9 auf. In der linksrheinischen Region liegt Speyer bei 2,0, Neustadt bei 1,9, Frankenthal bei 4,1 und der Rhein-Pfalz-Kreis bei 6,5.

Die Gesamtzahl der gemeldeten Fälle stieg bis Dienstagnachmittag in Ludwigshafen auf 10 619. Als genesen gelten inzwischen 10 213 Menschen. Die Anzahl der akut mit Corona Infizierten in der Stadt stagnierte bei 76. jei