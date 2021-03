Ludwigshafen. Die Infektionszahlen in Ludwigshafen schnellen weiter rasant in die Höhe. Bis Mittwochnachmittag kletterte die Sieben-Tage-Inzidenz auf einen Wert von 108, wie aus den Daten hervorgeht, die das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium täglich veröffentlicht. Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen lag bei 53, damit stieg die Gesamtzahl der Fälle seit Ausbruch der Pandemie auf 7180. Akut infiziert sind in der Chemiestadt 419 Menschen, das sind 87 mehr als noch am Samstag.

Auch in den benachbarten Kommunen ist die Entwicklung dynamisch. Im Rhein-Pfalz-Kreis liegt die Inzidenz bei 100,9, in Frankenthal bei 170,2 und in Worms bei 71,8. Speyer liegt mit einem Wert von 45,5 noch unter der kritischen Marke von 50, doch auch dort steigen die Zahlen wieder an.

Terminvereinbarung für Bibliothek

Seit Mittwoch gilt in Ludwigshafen eine neue Allgemeinverfügung, um die rasante Ausbreitung einzudämmen (wir berichteten). In diesem Zusammenhang weist die Verwaltung in einer Mitteilung darauf hin, dass Besuche in der Stadtbibliothek in der Bismarckstraße – genau wie das Einkaufen im Einzelhandel – nur nach Terminvereinbarung möglich sind. Dies ist telefonisch unter 0621/504-26 05 möglich. jei