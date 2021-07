Inzidenz stagniert bei 12,2

Ludwigshafen. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Ludwigshafen bleibt hartnäckig im Bereich der 10er-Marke. Lediglich zweimal wurde diese bislang unterschritten. Im Vergleich zum Vortag stagnierte der Wert am Mittwoch bei 12,2, wie aus den neusten Daten des Landesuntersuchungsamtes (LUA) hervorging. Damit ist die Chemiestadt nach wie vor eine von fünf Kommunen in Rheinland-Pfalz, die eine zweistellige Inzidenz aufweisen. „Spitzenreiter“ ist aktuell der Landkreis Alzey-Worms mit einem Wert von 15,4. Noch entspannter sieht es in Speyer (4,0), Neustadt (1,9), Frankenthal (4,1) und im Rhein-Pfalz-Kreis (5,8) aus.

In Ludwigshafen wurden bis Mittwochnachmittag vier neue Infektionen gemeldet. Die Gesamtzahl der Fälle stieg damit auf 10 623. Als genesen gelten inzwischen 10 221 Menschen. Die Anzahl der akut Infizierten in der Stadt sank am Mittwoch um vier auf 72. jei