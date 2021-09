Inzidenz sinkt wieder

Ludwigshafen. Der Trend fallender Corona-Inzidenzen hat sich in der Region in den vergangenen Tagen – trotz einiger kurzzeitiger Ausreißer – weiter fortgesetzt. Die Sieben-Tages-Inzidenz der Corona-Infektionen pro 100 000 Einwohner lag am Dienstag bei 107,2 und fiel damit im Vergleich zum Vortag. Weiterhin keinen Anlass zu größerer Sorge gibt die Anzahl der Menschen, die mit einer Corona-Infektion im Krankenhaus liegen. Die entsprechende Hospitalisierungsinzidenz liegt für den Einzugsbereich der Ludwigshafener Kliniken bei 1,8. Das bedeutet, dass in den vergangenen sieben Tagen pro 100 000 Einwohner nur knapp zwei Menschen in ein Krankenhaus eingeliefert werden mussten. sal

