Inzidenz sinkt wieder

Ludwigshafen. Das Auf und Ab beim Inzidenzwert in Ludwigshafen setzt sich fort. Nachdem der Wert über das Wochenende wieder fast bis zur kritischen Marke von 165 gestiegen war, sank er gestern auf 145,7. Das geht aus den Daten hervor, die das Landesuntersuchungsamt (LUA) täglich veröffentlicht. Damit könnte die Inzidenz in der Chemiestadt an diesem Dienstag den fünften Werktag in Folge unter der 165er-Marke liegen, der nach der Bundesnotbremse für die Schul- und Kita-Öffnungen relevant ist. Da eine Öffnung jedoch den Vorgaben zufolge immer erst für den folgenden Montag vorgesehen ist und in Rheinland-Pfalz kommende Woche die Pfingstferien beginnen, ist davor nicht mehr mit einer Rückkehr in den Wechselunterricht zu rechnen.

Ludwigshafen weist in Rheinland-Pfalz nach wie vor den höchsten Inzidenzwert auf und ist eine von nur noch vier Kommunen, die die 100 überschreiten. Mit Worms (112,5) und Speyer (110,8) liegen zwei weitere davon in der Region. Im Rhein-Pfalz-Kreis (67,3) und in Frankenthal (75,9) ist die Lage deutlich entspannter. Bis Montagnachmittag wurden für Ludwigshafen 18 Neuinfektionen gemeldet, die Gesamtzahl der Fälle stieg damit auf 10 074. Die Zahl der Genesenen liegt jetzt bei 9024. Eine weitere Person ist im Zusammenhang mit Corona gestorben. Es war der 322. Todesfall in Ludwigshafen. jei