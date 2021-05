Inzidenz sinkt wieder

Ludwigshafen. Wie im Land Rheinland-Pfalz sinken auch in Ludwigshafen die Corona-Inzidenzwerte wieder weiter. Nach den Daten des Landesuntersuchungsamts (LUA) sank die Inzidenz von 175,7 am Mittwoch auf 146,9 am Donnerstag – landesweit der höchste Wert. Am Feiertag lag die Inzidenz im Rhein-Pfalz-Kreis bei 78,9, in Speyer bei 94,9, in Worms bei 113,7 und in Neustadt bei 71,3. Landesweit lag die Inzidenz am Donnerstag bei 83,0.

Damit sich die Anwohner auf eine mögliche Infektion mit dem Corona-Virus überprüfen lassen können, hat nun auch in Ruchheim ein Schnelltestzentrum eröffnet. In einer digitalen Umfrage, zu deren Teilnahme die Einwohner des Stadtteils aufgerufen waren, ergab sich großes Interesse für ein Testzentrum vor Ort. Eine Mehrheit sprach sich danach für Tests an den Wochentagen Freitag und Samstag aus. „Diesem Bedarf wollen wir gerecht werden und bieten daher ab dieser Woche jeden Freitag zwischen 16 und 19 Uhr und jeden Samstag zwischen 11 und 15 Uhr Corona-Schnelltests auf dem Schlossplatz an“, teilen Christian Ludes, Vorsitzender des DRK Oggersheim-Ruchheim, und Ortsvorsteher Dennis Schmidt mit. bcn