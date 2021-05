Inzidenz sinkt weiter

Ludwigshafen. Nach wie vor hat Ludwigshafen den höchsten Wert in ganz Rheinland-Pfalz, doch auch in der Chemiestadt entspannt sich die Lage allmählich etwas: Am Freitag ist die Inzidenz auf 130,6 gesunken, wie aus den Daten des Landesuntersuchungsamtes (LUA) hervorgeht. Damit lag der Wert den zweiten Tag in Folge unter den kritischen Marken von 165 und 150, die nach der Bundesnotbremse für Lockerungsschritte relevant sind – sofern sie fünf Tage am Stück unterschritten sind. Auch im linksrheinischen Umland von Ludwigshafen nimmt das Infektionsgeschehen zusehends ab. In Speyer (93,0), Neustadt (67,6), Frankenthal (57,4) und im Rhein-Pfalz-Kreis (75,0) liegt die Inzidenz jeweils unter 100. Lediglich Worms (125,7) hat einen ähnlich hohen Wert wie Ludwigshafen.

20 Neuinfektionen wurden in der Chemiestadt bis Freitagnachmittag gemeldet, die Gesamtzahl stieg damit auf 9974 seit Ausbruch der Pandemie. Als genesen gelten inzwischen 8799 Menschen, die Zahl der akut Infizierten sank auf 854. Es wurden keine weiteren Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus bekannt. Die Zahl liegt damit seit vier Tagen konstant bei 321. jei