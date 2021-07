Inzidenz sinkt leicht auf 8,7

Ludwigshafen. Mit zwei gemeldeten Neuinfektionen ist die Sieben-Tage-Inzidenz am Mittwoch wieder leicht gesunken – auf 8,7. Das geht aus den Daten des Landesuntersuchungsamtes (LUA) hervor. Damit schwankt der Wert in der Chemiestadt weiter in einem Bereich unter der 10er-Marke. Etwas kritischer sieht es in Speyer (17,8) und dem Rhein-Pfalz-Kreis (21,3) aus. Dort steigen die Inzidenzen seit Tagen an. Bei der Bevölkerungsgruppe über 60 Jahre liegt die Inzidenz in Ludwigshafen nach wie vor bei 0,0. jei

