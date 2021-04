Ludwigshafen. Während die Sieben-Tage-Inzidenz in Ludwigshafen leicht zurückgeht, ist die Zahl der Neuinfektionen weiter hoch. Bis Mittwochnachmittag wurden nach Daten des Landesuntersuchungsamtes (LUA) 53 neue Fälle gemeldet. Die Gesamtzahl stieg damit auf 8095. Weil sich deutlich mehr Menschen neu infizieren als genesen, nimmt auch die Zahl der akuten Fälle zu – sie stieg mit 1011 erstmals über die 1000er-Marke. Neue Todesfälle wurden indes für Ludwigshafen nicht bekannt.

Die Inzidenz sank bis Mittwoch leicht auf aktuell 165,5. Im landesweiten Vergleich liegt die Chemiestadt damit immer noch ganz vorne. Zum Vergleich: In Worms (143,6) und Speyer (134,5) gingen die Werte zuletzt deutlicher zurück. Vielversprechend sieht der Trend in Frankenthal aus, wo die Inzidenz am Mittwoch auf 59,5 zurückging.

Das Klinikum Ludwigshafen verzeichnet weiter einen kontinuierlichen Anstieg an Covid-Patienten, jedoch kein sprunghaftes Geschehen, wie eine Sprecherin sagte. Die Positivrate in der Infektionsambulanz sei hoch, die britische Virus-Mutante bei den positiven Tests inzwischen die „Norm“.