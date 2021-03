Ludwigshafen. Die Corona-Situation hat sich in Ludwigshafen über das Wochenende kaum verändert. Zwar gab es insgesamt am Samstag und Sonntag 19 Neuinfektionen. Gleichzeitig sank die Sieben-Tage-Inzidenz, die die Zahl der Infektionen in sieben Tagen und gerechnet auf 100 000 Bürger angibt, im Vergleich zu Freitag (60,4) auf 54,6 (Sonntag). Es gab keine weiteren Todesfälle. Das meldet das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium.

Bei 96 Infizierten besteht der Verdacht, dass sie sich eine Virusmutation eingefangen haben, bei 22 Infizierten gibt es darüber bereits Gewissheit. In Worms liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 55,1, in Frankenthal bei 59,5 und in Speyer bei 41,5, im Rhein-Pfalz-Kreis bei 54,3. In Neustadt liegt diese Zahl der Neuinfektionen mit 20,7 am niedrigsten in der Region. miro