Inzidenz sinkt in Ludwigshafen auf 148,6

Der positive Trend zum Infektionsgeschehen hat auch über das lange Maifeiertags-Wochenende in Ludwigshafen angehalten: Es gab keine weiteren Todesopfer zu beklagen. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank von 192,2 (Donnerstag) auf 148,6 am Sonntag. Die Zahl der Genesenen kletterte von 7706 auf 7935. Noch infiziert waren am Donnerstag 1385 Menschen, am Sonntag 1218.

Derweil meldet das Schnelltestzentrum in der Walzmühle, dass seit Mitte Dezember 10.000 Menschen ohne Symptome getestet worden seien. 270 erhielten ein positives Covid-19-Ergebnis. „Der Betreiber, die SI Trading GmbH aus Mannheim, konnte damit unter ärztlicher Leitung von Lennart Thilmann zahlreiche Infektionsketten unterbrechen“, teilte ein Sprecher am Sonntag mit. Neben den Antigenschnelltests (keine kostenlosen Bürgertests) mit Zertifikat werden mittlerweile auch schnelle PCR-Tests angeboten, die insbesondere für Auslandsreisen benötigt werden. Wer sich mit Anmeldung montags bis freitags vor 10.30 Uhr testen lässt, kann sein Ergebnis am Folgetag bis 12 Uhr abrufen (84 Euro), Termin per Mail an testcenter-lu@si-trading.de anfragen. miro