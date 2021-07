Inzidenz sinkt in der Stadt auf 7,5

Ludwigshafen. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Ludwigshafen von 12,2 am Donnerstag auf 7,5 gefallen. Zwei weitere Corona-Erkrankungen wurden in der Stadt gemeldet. Das hat das Landesuntersuchungsamt (LUA) am Freitag bekannt gegeben.

Damit liegt die Ludwigshafen etwas über der landesweiten Inzidenz in Rheinland-Pfalz, die auf 6,5 gestiegen ist. Spitzenreiter in der Region bleiben die Städte Speyer (9,9) sowie Bad Dürkheim (9,0), wo die Zahl seit Donnerstag leicht von 9,8 gesunken ist. Zum Vortag unverändert sind die Inzidenzen in Frankenthal (6,2), Landau (4,3), Neustadt (3,8) sowie in Worms (3,6). Landesweit wurden seit Beginn der Pandemie 9027 Personen ins Krankenhaus gebracht (Vortag: 9017). 3894 Menschen sind bisher im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben. her