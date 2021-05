Inzidenz sinkt erstmals seit Mitte März unter 100

Thema des Tages Streit über Impfung für Kinder

Kurz vor der wahrscheinlichen Zulassung des ersten Corona-Impfstoffes für Kinder und Jugendliche gibt es Streit über Nutzen und Risiken – auch mit Blick auf die Schulen. Derweil zeichnet sich bei den Neuinfektionen deutschlandweit Entspannung ab. Die Bundesregierung stellte am Mittwoch klar, dass Impfungen nicht zur Voraussetzung für die Teilnahme am Unterricht für Kinder und Jugendliche werden. Über die konkrete Organisation und die benötigten Impfdosen wollen Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder an diesem Donnerstag beraten. Für Diskussionen sorgten Signale der Ständigen Impfkommission (Stiko), möglicherweise vorerst keine generelle Impf-Empfehlung für Kinder auszusprechen. Die EU-Arzneimittelbehörde EMA will voraussichtlich am Freitag über die Zulassung des Impfstoffs von Biontech/Pfizer für Kinder ab zwölf Jahre entscheiden. Der zuständige Experten-Ausschuss werde dann zu einer außerordentlichen Sitzung zusammenkommen, teilte die EMA in Amsterdam mit. Anschließend soll das Ergebnis bekannt gegeben werden. Eine Zulassung gilt als wahrscheinlich. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sagte bei RTL/ntv: „Der Impfstoff wäre dann, wenn die Europäische Arzneimittelagentur das macht, ein zugelassener Impfstoff auch für diese Altersgruppe.“ Schon vor Beginn der Sommerferien solle den ersten Kindern ein Impfangebot gemacht werden. Die Wirkung von Impfstoffen wird besonders bei der älteren Bevölkerung deutlich: In den Alten- und Pflegeheimen der Region kehrt langsam wieder Normalität ein. Zwar dürfen sich die Menschen vielfach nur in ihren Wohngruppen frei bewegen, weil die Immunisierung gegen das Coronavirus die empfohlene Quote von 90 Prozent unterschreitet. Grund ist unter anderem die natürliche Fluktuation, immer wieder ziehen neue Bewohner ein und sind noch nicht geimpft. Große Ausbrüche wie Ende des vergangenen Jahres, bei denen bundesweit Tausende Heimbewohner starben, gibt es aber nicht mehr. Nach den jüngsten Zahlen des Robert Koch-Instituts liegt der Anteil der Ausbrüche in Alten- und Pflegeheimen nur noch bei drei Prozent, auf dem Höhepunkt der zweiten Welle im Dezember waren es 46 Prozent gewesen. Anfang dieses Jahres wurden wöchentlich 10 000 Fälle in den Heimen gemeldet, inzwischen sind es deutlich weniger als 1000. Auch im Forum der Senioren in Viernheim kehrt Normalität zurück, nachdem dort im Dezember rund 40 Bewohner und 20 Beschäftigte infiziert waren. Jetzt gibt es innerhalb der Wohnbereiche wieder Gruppentreffen. Auf Veranstaltungen wie Gottesdienste wird aber noch verzichtet. Mobile Bewohner dürfen das Haus verlassen. dpa/sba/su

