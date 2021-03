Ludwigshafen. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Ludwigshafen wieder leicht gesunken. Das geht aus den Daten hervor, die das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium täglich veröffentlicht. Demnach lag der Wert am Dienstag bei 53,4. In der linksrheinischen Region weist nur Frankenthal mit 69,7 eine höhere Inzidenz auf. Zum Vergleich: In Speyer liegt der Wert bei 25,7, in Neustadt bei 16,9 und in Worms bei 49,1.

Positives gibt es in Sachen Todesfälle zu berichten. Seit fünf Tagen wurde in Ludwigshafen kein neuer Toter im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet. Die Gesamtzahl der Verstorbenen seit Ausbruch der Pandemie liegt damit weiterhin bei 298. Die Zahl der gemeldeten Corona-Fälle stieg am Dienstag um 14 auf 6977. Die Zahl der akut Infizierten in der Chemiestadt nimmt seit Montag wieder leicht zu und liegt aktuell bei 315.

Mehr Impfungen durch Hausärzte

Ab diesem Mittwoch, 10. März, können sich in ganz Rheinland-Pfalz und damit auch in Ludwigshafen alle Menschen über 70 Jahren für einen Impftermin anmelden. Möglich ist dies über die Internetseite www.impftermin.rlp.de oder unter der Telefon-Hotline 0800/57 58 100.

Wie das Gesundheitsministerium am Dienstag mitteilte, sollen im gesamten Land die Impfungen durch Hausärzte ausgeweitet werden. Bislang wird dieses Modell für Patienten ab 80 Jahren, die aus gesundheitlichen Gründen nicht mobil sind, noch erprobt. Ab Donnerstag können sich aber alle niedergelassenen Ärzte dafür auf der Internetseite der Impfdokumentation registrieren. jei