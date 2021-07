Inzidenz sinkt auf 11,6

Ludwigshafen. Die Corona-Lage in Ludwigshafen entspannt sich weiter. Nach den Daten des Landesuntersuchungsamtes (LUA) sank die Inzidenz am Donnerstag auf einen Wert von 11,6. Am Freitag könnte der Wert somit erstmals seit langem wieder in den einstelligen Bereich sinken. In den benachbarten Kommunen Speyer (2,0), Frankenthal (2,1), Worms (4,8) und im Rhein-Pfalz-Kreis (5,2) blieben die Werte überwiegend konstant.

In Ludwigshafen wurden bis Donnerstagnachmittag drei neue Fälle gemeldet, die Gesamtzahl stieg damit auf 10 603. Akut infiziert sind in der Chemiestadt derzeit noch 83 Menschen. jei