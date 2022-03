Inzidenz sinkt am Wochenende

Ludwigshafen. Die 7-Tage-Inzidenz der Infektionen in Ludwigshafen pro 100 000 Einwohner ist am Wochenende in Ludwigshafen auf 845,5 gesunken. Damit gehört die Stadt im Vergleich mit anderen Kommunen in der Pfalz zu den weniger stark betroffenen Gemeinden. Gestiegen ist hingegen die Anzahl derjenigen, die mit einer Erkrankung ins Krankenhaus eingeliefert werden mussten. Pro 100 000 Einwohner sind es jetzt 8,32 Personen. Günter Layer, Ärztliche Direktor des Ludwigshafener Klinikums, hatte am Donnerstag gesagt, dass die Anzahl schwerer Fälle überschaubar sei, aber vor einem weiteren Anstieg durch entfallende Beschränkungen gewarnt.

Todesfälle, die eindeutig auf eine Infektion mit dem Sars-CoV2-Virus zurückzuführen sind, hat es in den vergangenen Tagen nicht gegeben. Am Wochenende werden nicht von allen Gesundheitsämtern Fallzahlen weitergegeben. Daher sind Vergleiche schwierig. Mit zu den am meisten betroffenen Kommunen in der Pfalz gehört der Kreis Germersheim mit einer 7-Tage-Inzidenz von mehr als 2300. sal