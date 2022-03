Inzidenz schnellt wieder nach oben

Ludwigshafen. Der kurzzeitige Rückgang der Corona-Fallzahlen in Ludwigshafen ist jäh gestoppt. Aktuell steigt die Sieben-Tage-Inzidenz wieder rapide an. Am Mittwoch meldete das Landesuntersuchungsamt (LUA) einen Wert von 951,6 (Dienstag: 837,4). Insgesamt 485 Neuinfektionen wurden in der Chemiestadt innerhalb eines Tages registriert. Akut infiziert sind derzeit 5469 Personen. Nach Zweibrücken (808,8) hat Ludwigshafen aber nach wie vor die zweitniedrigste Inzidenz in ganz Rheinland-Pfalz. „Spitzenreiter“ ist aktuell der Landkreis Vulkaneifel mit einem Wert von 2583,9. Die durchschnittliche Inzidenz im Land liegt bei 1460,1. jei

