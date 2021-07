Inzidenz liegt bei 10,4

Ludwigshafen. Im Stadtgebiet Ludwigshafen bleibt die Zahl der aktiven Coronafälle auf etwa gleichem Niveau: 71 Menschen wurden am Samstag von den Gesundheitsämtern als infiziert in Quarantäne geführt. Das hat das Landesuntersuchungsamt am Sonntag mitgeteilt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Zahl der Menschen, die an oder mit dem Virus verstarben, bleibt bei 330 Männern und Frauen. Die Gruppe der Neuinfizierten hat sich um zwei Personen leicht vergrößert. Eine sehr gute Nachricht: Es war kein Mensch über 60 mehr dabei. Gleichzeitig stieg die Menge derer, die nach überstandener Infektion und Quarantäne als genesen gelten, um fünf auf 10 232. miro