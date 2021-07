Inzidenz leicht auf 9,9 angestiegen

Ludwigshafen. Vier neue Coronafälle meldet das Landesuntersuchungsamt in Mainz am Sonntagvormittag für die Stadt Ludwigshafen. Die Inzidenz ist damit im Vergleich zum Vortag (8,1) leicht auf 9,9 angestiegen. Der Wert liegt aber weiterhin unter dem Landesdurchschnitt von 10,9 in Rheinland Pfalz (Vortag 10,6).

Um die niedrigen Fallzahlen zu halten, organisiert der Ludwigshafener Karnevalsverein am Dienstag, 20. Juli, und Mittwoch, 21. Juli, eine Impf-Aktion in der Walzmühle (Yorckstraße 2). Von 9.30 bis 17 Uhr können sich Erwachsene ab 18 Jahren mit Wohnsitz oder Arbeitsplatz in Ludwigshafen ohne Voranmeldung impfen lassen. Verimpft werden die Vakzine BionTech und Moderna. Es sind ausschließlich Erstimpfungen möglich. vs