Inzidenz jetzt bei 253,7

Ludwigshafen. Die Corona-Infektionszahlen in Ludwigshafen steigen weiter sprunghaft an. Bis Freitagnachmittag wurden laut Landesuntersuchungsamt (LUA) 90 neue Fälle gemeldet – Höchstwert in den vergangenen Wochen. Die Gesamtzahl beträgt jetzt 8675. Auch die Sieben-Tage-Inzidenz steigt weiter an und liegt bei 253,7. Damit steht Ludwigshafen in Rheinland-Pfalz am schlechtesten da, knapp vor Worms (247,8). Eine weitere Person ist im Zusammenhang mit Corona gestorben, es war der 312. Todesfall in der Stadt seit Ausbruch der Pandemie.

Trauerbeflaggung am Sonntag

Zur zentralen Gedenkveranstaltung für die Corona-Todesopfer von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Sonntag wird auch in Ludwigshafen an allen öffentlichen Gebäuden eine Trauerbeflaggung wehen. Eine eigene Gedenkveranstaltung werde es laut Mitteilung zu „gegebenem Zeitpunkt“ geben. jei