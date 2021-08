Inzidenz jetzt bei 25

Ludwigshafen. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Ludwigshafen klettert immer weiter nach oben. Am Montag lag der Wert nach Angaben des Landesuntersuchungsamtes (LUA) bei 25,0 – der höchste Stand seit 14. Juni. Auch in den umliegenden linksrheinischen Kommunen gehen die Zahlen deutlich nach oben. Besonders angespannt ist die Lage in Frankenthal mit einer Inzidenz von 63,6. Es folgen Worms (32,3), Landau (27,7) und der Rhein-Pfalz-Kreis (23,9). Der landesweite Durchschnitt liegt aktuell bei 20,6. Bis Montag wurden in Ludwigshafen sieben neue Fälle gemeldet, die Gesamtzahl stieg damit auf 10 767. jei

