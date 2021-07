Inzidenz jetzt bei 23,2

Ludwigshafen. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Ludwigshafen steigt weiter konstant an. Am Mittwoch lag der Wert nach Angaben des Landesuntersuchungsamtes (LUA) bei 23,2. Das sind 3,5 Punkte mehr als am Dienstag. Am Mittwoch vor einer Woche lag der Wert noch bei 9,9 – innerhalb von sieben Tagen hat er sich also mehr als verdoppelt. Die höchste Inzidenz im Land weist mittlerweile der stark von der Flutkatastrophe betroffene Kreis Ahrweiler mit 44,6 auf. Danach folgt der Kreis Südliche Weinstraße mit 41,6.

Bis Mittwochnachmittag wurden dem LUA wie am Vortag zehn Neuinfektionen gemeldet. Die Gesamtzahl stieg damit auf 10 698 an. Als genesen gelten inzwischen 10 292 Personen. Die Zahl der akut Infizierten stieg auf 71. jei