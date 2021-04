Ludwigshafen. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Ludwigshafen steigt weiter sprunghaft an. Am Dienstagnachmittag lag der Wert bei 224,1 und überstieg damit zum zweiten Mal in Folge die kritische Marke von 200. Sollte sich der Trend in den kommenden Tagen fortsetzen, droht den Bürgern in der Chemiestadt eine weitere Verschärfung der Maßnahmen. Ludwigshafen weist aktuell die höchste Inzidenz in Rheinland-Pfalz auf – vor der Stadt Worms mit einem Wert von 222,6. Insgesamt 73 Neuinfektionen wurden bis Dienstag gemeldet, die Gesamtzahl stieg damit auf 8437. Als akut infiziert gelten 1111 Menschen in der Stadt.

Unterdessen sind die Intensivkapazitäten im Klinikum nahezu ausgeschöpft. Von 51 Intensivbetten plus sechs Überwachungsplätzen sind aktuell 48 (18 Covid- und 30 Non-Covid-Patienten) belegt, wie Sprecherin Yasemin Böhnke mitteilt. „Wir haben momentan einen sehr geringen Spielraum und die Lage ist äußerst angespannt.“ Insgesamt werden derzeit 53 Covid-Patienten im Klinikum versorgt. jei