Ludwigshafen. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Ludwigshafen wieder über einen Wert von 200 gestiegen. Am Montagnachmittag lag sie bei 206,1 und damit um 20,3 Punkte höher als am Sonntag, wie aus den Daten des Landesuntersuchungsamtes (LUA) hervorgeht. Sollte der Wert mehrere Tage am Stück über 200 liegen, drohen weitere Einschränkungen. Nach der Notbremsen-Strategie des Landes dürfen in betroffenen Kommunen auch Buchhandlungen, Baumärkte, Blumengeschäfte, Gärtnereien und Gartenbaubetriebe nur noch nach Einzel-Terminvereinbarung besucht werden. Für Friseurbesuche wäre dann ein negativer Schnelltest Voraussetzung.

Mit der Inzidenz von 206,1 liegt Ludwigshafen im landesweiten Vergleich auf Rang zwei. Einen schlechteren Wert weist derzeit nur Worms mit 216,7 auf. 59 Neuinfektionen wurden dem LUA bis Montag in Ludwigshafen gemeldet, die Gesamtzahl stieg damit auf 8364. Als akut infiziert gelten 1079 Personen. Auch in den Todeszahlen schlägt sich der dynamische Anstieg allmählich nieder – zwei weitere Menschen starben im Zusammenhang mit Covid-19 (insgesamt 309). jei