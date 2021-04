Inzidenz jetzt bei 204,4

Ludwigshafen. Die Inzidenzzahlen in Ludwigshafen scheinen sich allmählich etwas zu entspannen. Zwar liegt der Wert mit 204,4 noch immer über den nach der Bundes-Notbremse kritischen Marken von 100, 150 und 165, dennoch ist der Trend in den vergangenen Tagen positiv. Seit Sonntag (242,1) sank der Wert um 37,7. Damit ist Ludwigshafen erstmals seit längerem nicht mehr auf dem „Spitzenplatz“ in Rheinland-Pfalz, sondern liegt hinter dem Donnersbergkreis (239,0) und Worms (211,9).

AdUnit urban-intext1

Bis Mittwochnachmittag wurden dem Landesuntersuchungsamt in der Chemiestadt 55 Neuinfektionen gemeldet. Die Gesamtzahl stieg damit auf 9350. Insgesamt 7680 Menschen gelten inzwischen als genesen. Akut infiziert sind in Ludwigshafen 1353 Personen. Nachdem die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus seit Anfang April wieder angestiegen war, ist die Entwicklung seit einer Woche erfreulicher. Seit vergangenen Donnerstag ist die Zahl stabil bei 317 geblieben. jei