Ludwigshafen. Das Infektionsgeschehen in Ludwigshafen ist weiter dynamisch. Bis Montagnachmittag wurden den Behörden 55 neue Fälle gemeldet. Das geht aus den Daten hervor, die das Landesuntersuchungsamt (LUA) täglich veröffentlicht. Die Gesamtzahl stieg damit auf 7690. Der Inzidenzwert, also die Summe der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen je 100 000 Einwohner, stieg ebenfalls weiter und liegt aktuell bei 173,6. In der linksrheinischen Metropolregion liegt Ludwigshafen damit hinter Worms (214,3) und Speyer (199,8) auf Rang drei. Frankenthal hat derzeit eine Inzidenz von 104,6, deutlich besser sieht es in Landau (61,9) und Neustadt (60,1) aus.

Kein weiterer Todesfall

Da die Kurve der Neuinfektionen steiler ansteigt als die der Genesenen, wächst in Ludwigshafen auch die Zahl der akut Infizierten. Waren es am vergangenen Donnerstag noch 637, so sind es aktuell 751. Positives gibt es bei den Todesfällen zu vermelden, wo die Zahl seit einigen Tagen unverändert bleibt. Seit Ausbruch der Pandemie sind 304 Menschen gestorben. jei