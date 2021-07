Inzidenz jetzt bei 16,8

Ludwigshafen. Wie in ganz Rheinland-Pfalz steigt auch in Ludwigshafen die Sieben-Tage-Inzidenz immer weiter an. Am Montag meldete das Landesuntersuchungsamt (LUA) einen Wert von 16,8. Damit ist die Chemiestadt eine von 26 Kommunen im Land, die eine zweistellige Inzidenz aufweisen. Die höchsten Werte sind derzeit im Landkreis Südliche Weinstraße (43,4) und in Kaiserslautern (40,0) zu verzeichnen. Im Vergleich dazu ist die Lage im linksrheinischen Umland noch einigermaßen entspannt. So liegt der Rhein-Pfalz-Kreis aktuell bei 6,5, Speyer bei 11,9, Frankenthal bei 8,2 und Worms bei 3,6.

Für Ludwigshafen meldete das LUA bis Montagnachmittag drei neue Infektionen. Die Gesamtzahl der Fälle stieg damit auf 10 678. Als genesen gelten inzwischen 10 288 Personen. Die Zahl der akut Infizierten liegt bei 55. Kaum Anlass zur Sorge bereitet derzeit die Inzidenz bei der vulnerablen Gruppe der über 60-Jährigen – sie liegt bei 2,4. jei