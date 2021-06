Inzidenz jetzt bei 15,1

Ludwigshafen. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Ludwigshafen leicht gesunken. Am Mittwoch lag der Wert nach Angaben des Landesuntersuchungsamtes (LUA) bei 15,1. Damit ist Ludwigshafen in ganz Rheinland-Pfalz die einzige Kommune, die noch eine zweistellige Inzidenz aufweist. Zum Vergleich: In Speyer liegt der Wert aktuell bei 2,0, in Worms bei 2,4, in Frankenthal bei 2,1 und im Rhein-Pfalz-Kreis bei 5,2.

AdUnit urban-intext1

Bis Mittwochnachmittag wurden dem LUA drei neue Fälle in der Chemiestadt gemeldet, die Gesamtzahl stieg dort damit auf glatte 10 600. Als genesen gelten inzwischen 10 186 Menschen. Die Zahl der akut infizierten Personen im Stadtgebiet sank auf 85. jei