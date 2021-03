Ludwigshafen. Die Corona-Lage in Ludwigshafen bleibt angespannt. Bis Donnerstagnachmittag stieg die Inzidenz auf einen Wert von 123,1, wie aus den Daten des rheinland-pfälzischen Gesundheitsministeriums hervorgeht. Damit lag der Wert den zweiten Tag in Folge über der 100er-Marke. Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) hatte bei drei aufeinanderfolgenden Tagen neue Maßnahmen in den Raum gestellt.

In einer Mitteilung kritisiert unterdessen die Initiative „Querdenken 621“ die neue Allgemeinverfügung der Stadt. Aufgrund der vorhandenen Daten der Weltgesundheitsorganisation gebe es keinerlei Nachweis für einen Nutzen von Masken im Freien, heißt es darin. Mit dem Verweilverbot auf Plätzen und Grünanlagen werde Politik betrieben, die der Gesundheit der Menschen schade. „Wo sollen Bürger, die keinen Garten oder einen Balkon zur Südseite haben, Sonne tanken, um das für die Immunabwehr wichtige Vitamin D zu bilden?“, fragen die Verfasser.

„Angemessenes Mittel“

Die Stadt weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Maskenpflicht nur dann gelte, wenn Mindestabstände nicht eingehalten werden können. Bereits am Dienstag hatte Steinruck betont, dass „Virusübertragungen auch im Freien bei engem Kontakt möglich“ seien. Das Verweilverbot beruhe auf Erfahrungen aus dem vergangenen Sommer, wo es mancherorts zu hohem Publikumsaufkommen gekommen sei. „Ludwigshafen setzt mit dem zeitlich begrenzten Verweilverbot darauf, Kontakte zu reduzieren und größere Menschenansammlungen zu verhindern“, so ein Sprecher. Es sei ein „angemessenes Mittel“, um Infektionen zu verhindern und stelle einen „relativ geringfügigen Eingriff in die Rechte einer Person“ dar. jei