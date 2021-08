Inzidenz jetzt bei 114,9

Ludwigshafen. Erstmals seit Monaten ist die Inzidenz in Ludwigshafen wieder über die 100er-Marke gestiegen. Nach den Daten des Landesuntersuchungsamtes (LUA) liegt der Wert aktuell bei 114,9. Damit geht der Aufwärtstrend der vergangenen Tage ungebrochen weiter. 47 Neuinfektionen wurden in der Chemiestadt binnen eines Tages gemeldet, die Gesamtzahl der Fälle stieg damit auf 11 218. Als genesen gelten inzwischen 10 440 Personen. Die Kurve der akut Infizierten steigt weiter steil an: 442 Menschen in der Stadt sind aktuell positiv getestet.

In der linksrheinischen Region hat Ludwigshafen damit derzeit die höchste Inzidenz, knapp vor Germersheim (113,2). In Worms, wo am Wochenende das Backfischfest beginnt, sind die Zahlen wieder etwas gesunken, aktueller Wert: 86,2.

Seniorentreffs öffnen

Unterdessen nehmen viele Seniorentreffs in Ludwigshafen wieder ihr Programm auf. Wie die Stadt mitteilt, werden zum 1. September einige Einrichtungen wieder für Gäste geöffnet und Gruppenangebote sind wieder möglich. Das betrifft folgende Häuser: Vital-Zentrum (Raiffeisenstraße 24), LU kompakt (Benckiserstraße 66), Café Klick (Benckiserstraße 66), „Komm R(h)ein Reingönheim“ (Hoher Weg 45), Mundenheim Aktiv (Wegelnburgstraße 59), Hemshof Aktiv (Schmale Gasse 19) und Seniorentreff Friesenheim (Luitpoldstraße 99). Das Gartenstadtcafé (Königsbacher Straße 14) öffnet ab 7. September wieder für Besucher. jei