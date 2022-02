Inzidenz ist rückläufig

Mainz. Die Häufigkeit von Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz ist zum Wochenbeginn zurückgegangen. Das Landesuntersuchungsamt ermittelte am Montag eine Sieben-Tage-Inzidenz von 1064,2. Am Sonntag waren es 1099,1 Infektionen auf 100 000 Einwohner in sieben Tagen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Gesundheitsämter erfassten am Montag 6627 bestätigte Fälle binnen 24 Stunden (Stand 14.10 Uhr). Aktuell galten noch 149 108 Menschen als akut mit Sars-CoV-2 infiziert. Außerdem wurden 14 weitere Todesfälle von Covid-19-Patienten registriert, so dass die Gesamtzahl auf 4940 stieg. Die Hospitalisierungsinzidenz sank leicht von 6,58 auf 6,43. Dieser Wert gibt die Krankenhausaufnahmen von Covid-Patienten in einer Woche je 100 000 Einwohner an.

Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz gab es am Montag in Neustadt an der Weinstraße mit 2549,4. Danach folgten der Kreis Bad Dürkheim (1772,9), die Stadt Worms (1411,5) und der Kreis Germersheim (1330,2). lrs