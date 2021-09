Inzidenz in Ludwigshafen wieder unter 100

Ludwigshafen. Das Corona-Virus scheint auch in Ludwigshafen weiter auf dem Rückzug zu sein. Dem allgemeinen Trend folgend, ist die 7-Tage-Inzidenz am Donnerstag erstmals seit einiger Zeit wieder unter die Marke von 100 gesunken. Trotzdem sind aktuell noch immer 1044 Menschen in der Stadt infiziert. Die Anzahl der Menschen in Krankenhäusern oder gar auf Intensivstationen bleibt konstant auf einem niedrigen Niveau.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In Rheinland-Pfalz sind vier Prozent der Intensivbetten mit Corona-Patienten belegt. Das bedeutet, dass auch in der Chemie-Stadt weiterhin die niedrigste Corona-Warnstufe gilt, die keine weiteren Einschränkungen notwendig macht. Für das erste Oktober-Wochenende haben sowohl der Musikpark Ludwigshafen als auch die Music Hall in Oppau angekündigt, wieder mit größerem Tanzpublikum zu öffnen.