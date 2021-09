Inzidenz in Ludwigshafen nun bei 100

Ludwigshafen. Die Corona-Infektionslage gibt weiterhin keinen Anlass zu Aktionismus. Am Mittwoch sank die Sieben-Tage-Inzidenz auf einen Wert von 100. Damit setzt sich der bundesweite Trend sinkender Infektionen fort. Dies schlägt sich auch in den Zahlen nieder, die die Krankenhäuser an das rheinland-pfälzische Landesuntersuchungsamt weitergeben. Sowohl die Anzahl der Patienten in den Hospitälern wie auch die Belegungszahlen der Intensivbetten lassen weiterhin die Einordnung Ludwigshafens in die niedrigste Corona-Warnstufe 1 zu, wenngleich Werte in den meisten anderen Kommunen niedriger sind.

Insofern ist es unbedenklich, dass zwischen Freitag und Sonntag in Ruchheim ein „Kleines Fest der Kultur(en)“ stattfindet. Das Kulturbüro hat den diesjährigen Kultursommer aus Pandemie-Gründen bis zum Jahresende verlängert. „Out of Ruchheim“ heißt es ab Freitag, 18 Uhr, im Garten der Fußgönheimer Straße 27. Ein Picknick und eine Gesprächsrunde sind dort geplant, ehe am Samstag zwischen 11 und 12.30 Uhr ein Trommelworkshop vorgesehen ist, der fünf Euro Eintritt kostet. Am Sonntag, 26. September, musizieren Mezzosopranistin Nathalie Stadler und Pianist Eckhard Stadler ab 17 Uhr in der evangelischen Kirche in Ruchheim.