Inzidenz im Land steigt über 1000

Ludwigshafen/Koblenz. Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen in Ludwigshafen ist am Montag auf 481,0 gestiegen. Am Vortag lag der Wert bei 428,8, wie das Landesuntersuchungsamt in Koblenz mitteilte. Binnen 24 Stunden wurden 209 weitere Personen positiv getestet. Die Gesamtzahl der Infizierten seit Ausbruch der Pandemie stieg damit auf 47 969. Zudem wurden zwei neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus vermeldet. Somit sind in der Chemiestadt nun insgesamt 414 Verstorbene bekannt.

In Rheinland-Pfalz stieg die Inzidenz erstmals seit etwa eineinhalb Wochen wieder über die Schwelle von 1000. Sie betrug am Montag 1013,5. Am Sonntag hatte der Wert für das gesamte Bundesland noch bei 866,8 gelegen. Die rheinland-pfälzischen Gesundheitsämter registrierten bis zum Montagnachmittag (14.10 Uhr) 6815 neue Infektionen seit Sonntagvormittag (11.10 Uhr). Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus stieg um neun Fälle auf 5472. Die Hospitalisierungsinzidenz kletterte von 6,21 auf 8,56. Die für die Belastungen im Gesundheitssystem wichtige Größe gibt die Zahl der Aufnahmen von Covid-Patienten in Krankenhäuser binnen einer Woche je 100 000 Einwohner an. kpl/lrs