Inzidenz im Land erreicht Höchststand

Mainz/Ludwigshafen. Die Corona-Pandemie in Rheinland-Pfalz breitet sich so schnell aus wie nie zuvor. Nach der bislang höchsten Zahl von Neuinfektionen an einem Tag stieg die Sieben-Tage-Inzidenz am Dienstag auf den Höchstwert von 1747,1, wie das Landesuntersuchungsamt mitteilte. Die Gesundheitsämter registrierten 15 854 neue Infektionen binnen 24 Stunden. Zurzeit sind nach Angaben der Behörde 225 080 Menschen in Rheinland-Pfalz mit Sars-CoV-2 infiziert, mehr als je zuvor. Zudem wurden 13 weitere Todesfälle von Covid-19-Patienten gezählt, so dass sich die Gesamtzahl auf 5244 erhöhte. Die Hospitalisierungsinzidenz stieg von 7,50 auf 8,20 – leicht unter dem bisher höchsten Wert von 8,32.

Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz gab es am Dienstag im Kreis Kusel mit 3208,0, gefolgt vom Kreis Vulkaneifel (3169,1). Am niedrigsten war die Inzidenz mit 722,1 im Kreis Südliche Weinstraße. In Ludwigshafen lag der Wert bei 937,1. lrs