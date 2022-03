Inzidenz im Land erreicht Höchststand

Mainz/Ludwigshafen. Innerhalb eines Tages sind in Rheinland-Pfalz 14 356 neue Corona-Fälle bestätigt worden. Damit stieg die Sieben-Tage-Inzidenz von 1534,9 auf 1633,6 am Freitag, wie das Landesuntersuchungsamt (LUA) in Koblenz mitteilte (Stand 14.10 Uhr). Das ist ein neuer Spitzenwert bei den Neuinfektionen je 100 000 Einwohner und erstmals mehr als 1600. Vier weitere Menschen starben seit Donnerstag im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Seit dem Beginn der Pandemie ist damit die Zahl der Toten auf 5149 gestiegen.

372 neue Fälle in Ludwigshafen

Die Hospitalisierungsinzidenz ist ebenfalls leicht gestiegen auf 6,53 pro 100 000 Einwohner (Vortag: 6,36). Mit dem Wert wird die Zahl der Aufnahmen von Covid-19-Patienten in Krankenhäusern binnen einer Woche je 100 000 Einwohner beschrieben. Auf die höchste Sieben-Tage-Inzidenz kam am Donnerstag mit 2780,6 der Kreis Vulkaneifel. Am niedrigsten war sie in Ludwigshafen mit 1047,2 und dem Rhein-Pfalz-Kreis mit 1048,8. Damit stieg der Wert in der Chemiestadt im Vergleich zum Vortag (1044,9) nur leicht an – bei 372 Neuinfektionen. lrs/jei