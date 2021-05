Inzidenz gestiegen

Ludwigshafen. Nach einer zunächst positiven Entwicklung hat sich die Pandemielage in Ludwigshafen über das Wochenende wieder verschärft. Dem Landesuntersuchungsamt zufolge wurden am Samstag 49 und am Sonntag 33 neue Corona-Fälle in der Stadt verzeichnet. Die Inzidenz (Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100 000 Einwohner) stieg damit am Sonntag auf einen Wert von 164,3. Am Freitag hatte sie noch bei 130,6 gelegen. Die Gesamtzahl der Erkrankten seit Ausbruch der Pandemie hat in Ludwigshafen damit nun die Marke von 10 000 Menschen übersprungen. Glücklicherweise kamen über das Wochenende keine neuen Todesfälle hinzu.

Ludwigshafen hat weiterhin die höchste Inzidenz unter den rheinland-pfälzischen Stadt- und Landkreisen. Den zweithöchsten Wert verzeichnet Worms mit 129,3. Auch in Speyer stieg die Inzidenz über das Wochenende und liegt jetzt mit 110,8 wieder über der 100er-Marke. Ebenfalls nach oben zeigt die Kurve in Frankenthal, wo die Inzidenz zwischen Freitag und Sonntag von 57,4 auf 82,0 sprang. Der Rhein-Pfalz-Kreis (75,7) blieb dagegen etwa auf gleichem Niveau. fab