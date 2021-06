Inzidenz ganz knapp unter 50er-Marke

Ludwigshafen. Noch 323 Menschen waren in Ludwigshafen am Dienstag mit dem Coronavirus infiziert. Das geht aus der Statistik des Landesuntersuchungsamtes hervor, die täglich um kurz nach 14 Uhr veröffentlicht wird. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100 000 Einwohner blieb dabei mit 49,3 einmal mehr ganz knapp unter der für weitere Öffnungsschritte relevanten Marke von 50. Seit Montag ist in der Stadt ein Mensch an den Folgen einer Corona-Erkrankung gestorben. 329 Opfer zählt die Statistik insgesamt für Ludwigshafen, wo seit Beginn der Pandemie 10 525 Personen mit dem Virus infiziert waren. Im rheinland-pfälzischen Landesvergleich lag die Chemiestadt am Dienstag hinter Zweibrücken, wo eine Sieben-Tage-Inzidenz von 73,1 gemeldet wurde.

AdUnit urban-intext1

Eulen vor Zuschauern

Um Ludwigshafen herum stellt sich die Lage entspannter dar. Der Rhein-Pfalz-Kreis (23,3), Frankenthal (24,6), Worms (19,2) und Speyer (33,6) sind seit vielen Tagen unter der 50er-Marke. Immerhin darf sich die Handballmannschaft der Ludwigshafener Eulen freuen, dass zum Bundesligaspiel gegen SC DHfK Leipzig (19 Uhr) 100 ausgeloste Dauerkarteninhaber in die Halle dürfen. Damit ist zumindest das Ende der Geisterspiele erreicht. sal