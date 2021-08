Ludwigshafen. Mit einem Wert von 116,7 hat sich die Sieben-Tage-Inzidenz in Ludwigshafen am Sonntag im Vergleich zu den Vortagen nur wenig verändert (Samstag: 121,9; Freitag 114,9). Das gab das Landesuntersuchungsamt (LUA) am Sonntag bekannt. Neustadt (110,8) und Germersheim (113,2) sind nach Ludwigshafen demnach die Städte mit der höchsten Inzidenz in der linksrheinischen Region. In Bad Dürkheim liegt der Wert bei 62,6, in Landau bei 81,1, in Speyer bei 75,2 und in Worms bei 95,8. her

