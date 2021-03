Ludwigshafen. Die Corona-Situation in Ludwigshafen hat sich weiter verschlechtert. 32 Neuinfektionen sind bis Montagnachmittag den Behörden gemeldet worden. Dies geht aus Daten des rheinland-pfälzischen Gesundheitsministeriums hervor. Zudem gab es drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Ludwigshafen erhöhte sich von 67,3 auf 78,4. Im linksrheinischen Umfeld bleibt die Situation sehr unterschiedlich. Während die Inzidenz im Rhein-Pfalz-Kreis bei 92,5 und in Speyer bei nur 35,6 liegt, weist Frankenthal mit 168,2 den zweithöchsten Wert in Rheinland-Pfalz auf, der nur noch von Pirmasens übertroffen wird.

Der Anteil der Mutationen unter den Neuinfektionen ist nach Angaben des Klinikums Ludwigshafens stark angestiegen. Dennoch ist die Zahl der Covid-19-Patienten weiterhin deutlich geringer als zum Jahreswechsel. Während damals bis zu 140 Menschen behandelt wurden, sind es derzeit 15. Davon werden sechs auf den Intensivstationen behandelt. Daher will das Klinikum schrittweise den Normalbetrieb in den Ambulanzen und im Operationsprogramm wieder aufnehmen. ott