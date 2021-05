Die Zahlen der neu bestätigten Corona-Infektionen sinkt landes- und bundesweit. Allerdings bleiben die Sieben-Tage-Inzidenzen in Ludwigshafen und Speyer auf einem hohen Niveau. Beide Städte führen weiter die unrühmliche „Hitliste“ der Städte in Rheinland-Pfalz mit den höchsten Inzidenzzahlen an. Während Rheinland-Pfalz am Sonntag erstmals in den Grenzwert von 100 rutschte, blieb es in

...